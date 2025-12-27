Settore giovanile, chiusa una prima metà di stagione positiva: i numeri Importante il rendimento delle formazioni del vivaio del Benevento Calcio

Due squadre al comando della classifica e altrettante al secondo posto. Si è chiusa una prima metà di stagione importante per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. La Primavera (il cui girone d'andata non è ancora terminato) ha salutato l'anno con ben quattro vittorie consecutive, permettendole di agganciare la seconda piazza, a tre punti di distanza dalla capolista Empoli. Per i giallorossi si tratta di una classifica molto importante, soprattutto se si considera che la squadra di De Angelis gioca da sotto età, e spesso la differenza con le avversarie è evidente sotto questo punto di vista. Secondo posto anche per l'under 17 che ha chiuso l'andata con la vittoria di Foggia, dopo la sconfitta interna maturata col Perugia, condizionata anche dalle numerose assenze. La squadra di Schiavi ha la voglia e la determinazione di vivere un girone di ritorno da protagonista, con l'obiettivo di chiudere al comando della classifica. L'under 16 di Leone si è confermata al comando della classifica, al termine di una prima metà di stagione importante, con ben 27 punti conquistati in dieci partite. Il Benevento ha un vantaggio di otto punti sul Monopoli, un bottino che cercherà di gestire e incrementare nel ritorno. C'è poco da dire, invece, sull'under 15 che ha dato vita a un girone d'andata stratosferico, con il record di tredici vittorie consecutive in altrettante partite. Un en plein significativo che non ha eguali nel panorama calcistico giovanile nazionale. È chiaro che, con questi numeri, la squadra allenata da Festa è una delle pretedenti alla vittoria dello scudetto di categoria.

Settore giovanile del Benevento, le classifiche

Primavera 2, la classifica: Empoli 27, Benevento 24, Pescara 23, Pisa 22, Bari, Ternana e Spezia 21, Perugia 20, Avellino 19, Monopoli 18, Catanzaro 16, Cosenza 15, Ascoli 14, Palermo 9, Salernitana 8, Crotone 5.

Under 17, classifica: Ternana 27, Benevento 26, Guidonia 25, Latina e Ascoli 24, Perugia 23, Pineto e Casertana 19, Campobasso 14, Pianese e Sambenedettese 9, Cerignola 5, Foggia 4.

Under 16, la classifica: Benevento 27, Monopoli 19, Sorrento 16, Latina 15, Giugliano 14, Campobasso 13, Casarano 12, Pineto 11, Casarano 10, Altamura e Picerno 9.

Under 15, la classifica: Benevento 39, Perugia 33, Ternana 25, Gubbio 24, Cerignola 21, Campobasso 20, Guidonia 19, Ascoli 14, Sambenedettese 12, Casertana 11, Pineto 10, Pianese 9, Foggia 1.