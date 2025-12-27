Benevento, domani si riprende: ci sarà anche Salvemini Il bomber andriese inizierà con qualche seduta differenziata

L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 15,30, Antistadio Imbriani. Festività finite, si riprende a sudare a a lavorare. C'è da sottolineare che nessuno dei giallorossi è rimasto fermo, più di uno tra un panettone e un torrone ha postato su Instagram i suoi esercizi in palestra. Erano i “compiti a casa”, a cui nessuno si è sottratto.

Ci sarà anche Ciccio Salvemini nel gruppo che riprenderà la preparazione domani pomeriggio. Il bomber di Andria dovrebbe essere finalmente guarito dal guaio tendineo procuratogli dal difensore del Catania e potrà cominciare a lavorare sul campo. Qualche giorno di differenziato sembra d'obbligo, poi piano piano si aggregherà ai compagni.

Inizia una settimana intensa, fatta anche di “doppie” per riprendere subito il ritmo del lavoro. C'è da affrontare un avversario ostico alla ripresa, il Crotone. C'è curiosità nel sapere quale sarà il volto dei pitagorici alla ripresa, fermo restando che il patròn Vrenna ha annunciato una drastica riduzione del budget. Ma il mercato apre il 2 e non è detto che la società sia già riuscita a dare via i prezzi più pregiati e costosi.