Turismo, Rete museale di Benevento: volano le presenze Nel solo mese di aprile si contano circa 6000 persone provenienti dall’Italia e dall’estero

Volano le presenze di turisti alla Rete museale di Benevento, che, in poche settimane, ha fatto registrare numeri straordinari.

Nel solo mese di aprile, circa 6000 persone provenienti dall’Italia e dall’estero hanno visitato i siti che compongono la rete museale. Di queste 3000 sono stati gli studenti di istituti scolastici dell’intero territorio nazionale, di cui 800 hanno scelto di partecipare ai laboratori didattico-creativi: cifre importanti considerando anche la pausa pasquale e i ponti primaverili.

E nel mese di maggio i numeri si preannunciano positivi considerando delle prenotazioni già registrate.

Dati, perfino superiori a quelli del 2019 (periodo pre-Covid), che rappresentano il segnale di una rinnovata attrattività del patrimonio storico, artistico e architettonico di Benevento e che sono la risposta a un’intensa attività di promozione messa in campo in questi anni da Sannio Europa, società in house providing della Provincia di Benevento, che gestisce e promuove la rete museale.

“E’ un dato eclatante – dichiara Giuseppe Sauchella, Amministratore unico di Sannio Europa -. Possiamo senza alcun dubbio parlare di un grande successo per la Rete museale della provincia di Benevento. Migliaia di turisti provenienti da tutt’Italia e dall’estero hanno affollato i nostri siti culturali. Tra questi tantissimi ragazzi hanno visitato musei, luoghi di interesse storico e aderito alle nostre proposte culturali ed educative. E’ il segnale evidente della capacità di attrazione e interesse che è in grado di suscitare il nostro patrimonio culturale. Come Sannio Europa abbiamo lavorato molto su questo, consolidando anche i rapporti con le Scuole, e oggi i risultati sono visibili: le cifre di questo ultimo mese ci dicono che la nostra Rete museale ha le potenzialità e le risorse per inserirsi nei vari circuiti turistici”.

“Siamo in presenza di un dato di grande rilevanza che fa registrare un tasso di crescita veramente significativo – dichiara Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento –. Diventiamo sempre più attrattivi e questi numeri parlano di una scommessa vinta. Il Sannio è bellissimo e può diventare un polo attrattivo per visitatori dall’Italia e dall’estero durante tutto l’arco dell’anno. Facciamo tesoro di queste cifre per crescere ancora con nuovi investimenti e nuove iniziative”.