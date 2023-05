Formazione e dialogo diretto tra scuola e impresa, concluso progetto Elis Tra Gesesa - Acea e l'Istituto tecnico Industriale di Benevento

Si è svolta presso l’Istituto Tecnico Industriale di Benevento la fase conclusiva del progetto “Generazione 2030” lanciato da ACEA in collaborazione con ELIS, una realtà educativa “non profit” che pone al centro della sua “mission” la persona e il lavoro.

ELIS con le sue attività si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere a problemi quali il divario scuola-lavoro, la disoccupazione giovanile e lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni.

L’obiettivo di ELIS e del progetto lanciato con tutte le società del gruppo ACEA è quello di favorire un dialogo diretto e costante tra scuola e impresa e supportare la formazione e l’orientamento dei giovani, consolidando i rapporti con il territorio.

Il progetto, giunto alla sua sesta edizione, coinvolge istituti tecnici e licei nell’ottica del rafforzamento di sinergie tra studenti provenienti da realtà territoriali, culturali e sociali differenti.

Gli elementi di novità del progetto PCTO per l’anno scolastico in corso hanno riguardato “Acea Orienta”, un percorso di orientamento per supportare gli studenti nell’ingresso del mercato del lavoro e per far conoscere loro nuove professionalità e le opportunità del mondo Acea, e “Innovation Challenge Lab”, un laboratorio in cui gli studenti hanno lavorato su Project Work tecnici legati al business delle società del Gruppo con il supporto degli esperti Acea, di ELIS e dei maestri di mestiere delle società del Gruppo.

Hanno partecipato al progetto le classi quarta e quinta ENA (Energia) dell’Istituto tecnico industriale G.B. B. Lucarelli di Benevento, coordinate dal professor Giuliano Calvanese e da due maestri di mestiere di GESESA, Tiziana Catalano e Pompeo Zampelli, che hanno presentato alcuni progetti di ingegneria idraulica focalizzati soprattutto sul tema della riduzione della dispersione idrica.