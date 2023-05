Il Convitto 'Giannone' inaugura l'orto circolare realizzato dagli studenti Per la produzione di ortaggi e aromi a km 0 con la collaborazione di Coldiretti

Il Convitto Nazionale 'Pietro Giannone' inaugura il suo orto circolare. L'iniziativa è in programma venerdì 12 maggio, alle ore 10:30, presso la corte interna dell'istituto, nella sede centrale di piazza Roma.

L'orto consentirà agli studenti, attraverso percorsi teorici e pratici, di mettere a dimora e produrre ortaggi, verdure ed aromi a km 0, da consumare presso la mensa scolastica attraverso il riciclo degli scarti vegetali e della frazione umida prodotti in cucina, con conseguente produzione di compost fertilizzante per alimentare il ciclo di vita del terreno scolastico.

La realizzazione rientra in una più ampia azione di educazione all’ambiente sulla quale la scuola è quotidianamente impegnata. Il Convitto ha infatti assunto la riduzione dell’impronta ecologica e lo sviluppo sostenibile come sue finalità prioritarie, per rispondere alle urgenze non più differibili del Pianeta affinché gli studenti possano diventare i veri agenti del cambiamento.

Attraverso l’orto e la sua gestione, negli anni la scuola intende promuovere negli studenti rispetto dell’ambiente, maggiore consapevolezza per forme di economia circolare, comportamenti sostenibili e atteggiamenti reattivi nei confronti dei cambiamenti climatici in atto; intende sostenere il ricorso a fonti di energia rinnovabile, alla raccolta differenziata, alla riduzione ed al riciclo dei rifiuti, all’uso consapevole della risorsa acqua, alla mobilità sostenibile e alla sicurezza in un’ottica partecipativa e inclusiva.

Alla realizzazione dell’orto didattico della scuola ha collaborato la Coldiretti di Benevento, che ha sottoscritto con il Convitto Nazionale un apposito Protocollo d’intesa mettendo a disposizione il proprio staff e il personale tecnico specializzato.

Alla manifestazione, animata dagli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado e moderata dal Carmine Calzone - docente dell’istituto e autore del progetto - parteciperanno il rettore/dirigente del Convitto Nazionale “P. Giannone”, Marina Mupo, il vicepresidente nazionale Coldiretti, Gennarino Masiello e la delegata Donne Impresa Benevento, Mariantonietta Moffa.