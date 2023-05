Unisannio celebra la festa dell'Europa in memoria di Enza Cappabianca Domani 9 maggio al dipartimento Demm di via Delle Puglie

Il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi dell'Università del Sannio si accinge a celebrare l'Europa, sottolineando come il processo di integrazione e di formazione di una coscienza comune europea possano trovare un riflesso nelle realtà personali e territoriali.

“Quest'anno – annuncia l'Ateneo sannita - in occasione della Festa dell'Europa, il 9 maggio, alle ore 10, presso l'aula Ciardiello del plesso di Via Delle Puglie, verrà ricordata la studentessa sannita Enza Cappabianca, purtroppo deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto sul suolo svizzero al ritorno di una visita presso il Parlamento Europeo di Strasburgo. Nell'occasione verranno esposti i temi in cui la studentessa era più impegnata: Carlo Mazzone (Global Teacher Prize Ambassador) e Mimmo Ialeggio, (Ceo di Sei Sannio) parleranno dei rapporti tra formazione ed impresa, mentre Nicola Ruccia, docente di diritto dell'Unione Europea, spiegherà le dinamiche legate al programma Erasmus+. Inoltre, verrà eseguito il brano 'In meiner Seele'; della compositrice Elena Maiullari su progetto di Giacomo di Tollo, ispirato a due figure (Ildegarda e Antonio Russo) che in luoghi diversi e tempi diversi hanno dato il loro contributo all'integrazione europea”.