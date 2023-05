La bandiera della Croce Rossa sventola su Palazzo Mosti Il Sindaco: "Legame di collaborazione pregevole"

In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, la bandiera dell'associazione sventola su Palazzo Mosti. Il vessillo è stato consegnato al sindaco Clemente Mastella che ha preso parte, ieri 7 maggio, all'intitolazione dell'autoparco di viale Mellusi a Vincenzo d'Oro , dipendente e volontario prematuramente scomparso nello scorso mese di agosto. Sempre in occasione dell'anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, l'Arco di Traiano si è colorato di rosso nella serata di ieri e in quella odierna.

"Alla Croce Rossa ci unisce un legame di collaborazione pregevole - ha spiegato il sindaco di Benevento - che rinnoviamo tanto con iniziative simboliche quali l'esposizione della bandiera e l'illuminazione dell'Arco quanto con il consolidamento quotidiano di inziative di collaborazione nel segno della solidarietà e del soccorso ai più fragili. La triste stagione del Covid e l'emergenza Ucraina sono stati gli ultimi due esempi di efficace cooperazione. Ringrazio il presidente regionale Stefano Tangredi e tutti i volontari sanniti per il prezioso contributo che offrono alla città di Benevento", afferma in una nota il sindaco Clemente Mastella.