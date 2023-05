Problemi sanità nel Sannio. Assemblea territoriale Cgil al San Pio L'incontro per domani, 11 maggio. Si discuterà di problematiche senza tralasciare le eccellenze

Sanità a 360 gradi al centro dell'incontro organizzato per domani, giovedì 11 maggio dalla Fp Cgil, unitamente alla Filcams Cgil e alla Fiom Cgil. Un'assemblea territoriale presso l’Ospedale San Pio di Benevento alla quale sarà presente anche Antimo Morlando, segretario regionale Sanità Pubblica:, “un luogo idoneo per discutere ed affrontare le problematiche relative alla vertenza salute a livello provinciale a 360 gradi, ovvero dal punto di vista degli utenti, dei pazienti, degli operatori sanitari di ogni ordine e grado, dei servizi mensa, degli addetti alla tecnica manutentiva e dei tanti esternalizzati in forza alle cooperative che operano all’interno della filiera sia riguardo al pubblico che al privato, dove pure vi sono problematiche di rilevante importanza, si pensi ad esempio alla sanità d’urgenza, ipotesi di de-medicalizzare le ambulanze del 118 o al cronico fabbisogno di personale medico presso i pronto soccorso”.

Secondo gli organizzatori - Antonella Rubbo (Filcams Cgil), Massimiliano Guglielmi (Fiom Cgil) e Domenico Raffa (Fp Cgil di Benevento) - “Occorre partire proprio dal pronto soccorso per rimettere in piedi un sistema di sanità efficiente che eviti, ad ogni costo, una riduzione della qualità delle cure erogate a scapito dei cittadini. Un momento di analisi profonda dunque, sicuramente utile a comprendere l’andamento del sistema provinciale della salute, con le criticità e le sue eccellenze, che pure non mancano. Tale iniziativa – spiegano dal sindacato - rientra nell’alveo della grande mobilitazione unitaria che Cgil Cisl e Uil hanno messo in piedi a Milano, a Bologna e che vedrà protagonista la Città di Napoli il prossimo 20 maggio, dove l’ intero Sud Italia sarà presente alla manifestazione nazionale su fisco, sanità, impresa, lavoro e previdenza, divenuti temi cruciali specialmente negli ultimi tempi in cui procede spedito e in silenzio il tentativo di riforma sull’ autonomia differenziata, che di fatto spezzerà il Paese in aree ricche e aree povere con evidenti pesanti ricadute su queste ultime, causa della mancata perequazione che sino ad oggi lo Stato aveva l’ obbligo di garantire. Alle ore 9.30 del prossimo giovedì saremo presenti presso i locali mensa del San Pio, la partecipazione è aperta a tutti”.