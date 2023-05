Lavori sulla rete: lunedì niente energia elettrica in diverse zone del centro I lavori dureranno dalle 9 alle 16 e 30

Lunedì 15 maggio dalle ore 9:00 alle ore 16:30 si verificheranno interruzioni dell'energia elettrica a causa di lavori sugli impianti. E' quanto comunicato al Comune di Benevento da E-distribuzione.

In particolare, le strade interessate dalle sospensioni di energia saranno:

-Via Pacca (civici da 11 a 13, da 17 a 27,31, 27a, da 8 a 12, 16, 20, 26, snc);

-Via Goduti (civici da 21 a 29, 33, 37, 41, 46, da 50 a 58, 60/62, sn)

- Piazza Dogana (1, da 5 a 7, da 11 a 13, 17, da 2 a 6, da 14 a 16)

-Via Damaso (da 1 a 3, da 9 a 11, 4, 18, da 22 a 24, sn)

-Via Della Greca (I 7, da 2 a 6, 10, da 16 a 20, 24, sn)

- Via Papiniano (1, 7, da 2 a 4, 8, sn, sn)

-Largo Feuli 1, da 7 a 9, 3a

- piazza Papiniano 4

- via Morra i 2, 6

Si specifica altresì che l'interruzione interesserà solo i clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l'erogazione energetica potrebbe essere provvisoriamente riattivata, pertanto l'invito è a non commettere atti imprudenti e in ogni caso ad evitare l'uso degli ascensori.