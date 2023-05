Pnrr e grandi opere, patto per tenere alta la guardia contro i reati economici Firmato un protocollo d'intesa tra le istituzioni di Irpinia e Sannio

Guardia alta per il contrasto ai fenomeni di criminalità economica. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato da Procura, Prefettura, Guardia di Finanza e Camera di Commercio Irpinia Sannio, per le province di Benevento e Avellino.

Asse tra le due province anche per la legalità con l'accordo operativo sottoscritto questa mattina presso il Palazzo del Governo di Benevento tra le istituzioni e i Comandanti della Guardia di Finanza: Eugenio Bua e Salvatore Minale.

“Un'iniziativa che si inserisce nel solco di una tutela più intensa per la garanzia di un mercato libero e legale, necessaria in vista dell'arrivo sul territorio di enormi risorse economiche con il Pnrr e le grandi opere – ha spiegato il procuratore della repubblica di Benevento Aldo Policastro -. Vigilare sui finanziamenti per l'Alta capacità, la diga di Campolattaro, le infrastrutture viarie richiede una maggiore sinergia presso tutte le istituzioni coinvolte, in particolare con la camera di Commercio, che attraverso la sua banca dati ci consentirà il monitoraggio del territorio”.

Obiettivo del patto è anche quello di favorire il lavoro operativo della Guardia di finanza anche grazie al coinvolgimento del mondo imprenditoriale come confermato dai prefetti delle due province.

“E' un'iniziativa importante che punta i riflettori anche su settori di norma non attenzionati – ha aggiunto il prefetto di Benevento, Carlo Torlontano-. La guardia di finanza potrà avere una interconnessione con il registro dati della Camera di commercio, grazie ad una trasmissione bimestrale”.

“E' uno strumento importante che si aggiunge anche a quelli che già abbiamo per difendere il territorio dal rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata – precisa Paola Spena, prefetto di Avellino -. Una più attenta lettura della realtà ci permetterà un contrasto immediato in questo momento delicato. Come sappiamo, infatti, quando ci sono ricorse economiche la criminalità è maggiormente attratta e dunque così poniamo un serio argine a questi tentativi. Inoltre – conclude - vogliamo sensibilizzare gli stessi imprenditori che devono essere i primi a fare sentinella per raggiungere questo obiettivo”.

“Credo fermamente nella collaborazione tra enti – ribadisce il Commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, Girolamo Pettrone – e dunque ben venga questo protocollo d'intesa. Faremo l'impossibile – promette - per fornire ogni informazione o riferire e segnalare ciò che crediamo non sia in linea con la necessaria correttezza”.