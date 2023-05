Sindacati al San Pio: "Qui 2mila lavoratori: patrimonio da non disperdere" "Se perdiamo il Dea di Secondo Livello non perdiamo solo il diritto alla salute ma anche al lavoro"

Al San Pio, luogo simbolo delle battaglie sindacali. Per questo Cgil, Fiom e le altre maestranze hanno scelto il piazzale del nosocomio sannita per una manifestazione in previsione di quella generale del 20 maggio. San Pio luogo simbolo di una sanità delle aree interne a rischio, tra precariato, carenze di personale e rete emergenziale in affanno, come hanno spiegato i vertici del sindacato. Antimo Morlando, segretario regionale Cgil Sanità Pubblica ha spiegato: “Partecipiamo a questa iniziativa estremamente importante ed estremamente importante è la sede che abbiamo scelto, perché la salute sta diventando un problema: il Governo va nella direzione di rendere la salute un bene per pochi. Noi abbiamo difficoltà a far capire che un lavoratore è un bene che non può essere disperso”.

E il segretario provinciale Domenico Raffa: “Abbiamo scelto il San Pio perché rappresenta la sanità del nostro territorio. Se perdiamo pezzi di sanità ospedaliera potremmo avere il declassamento dell'ospedale, perdendo pezzi di servizio e anche di lavoro: qui ci sono tantissimi lavoratori anche grazie all'indotto”.

Ma non sono solo quelle sanitarie le problematiche esposte e che hanno spinto i sindacati a chiedere l'appoggio di tutti i lavoratori, con Massimiliano Guglielmi per Fiom Campania che ha spiegato: “Sui territori gli ospedali sono i luoghi che fanno vivere la costituzione tra diritto al lavoro e diritto alla salute: qui 2mila lavoratori, anche metalmeccanici vista la necessità di manutenere gli impianti. Vogliamo portare in piazza lavoratori che durante la pandemia hanno mostrato di essere indispensabili ma non trovano risposte”.