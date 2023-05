Gasolio sulla strada: ripristinata la circolazione sulla Vitulanese A causa di una perdita di un'autocisterna il carburante era finito sulla carreggiata a Foglianise

Sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza dell’intero tratto della Fondo Valle Vitulanese su cui, ieri, a causa di un guasto era stato sversato da una autocisterna in transito una rilevante quantità di gasolio.

Le transenne che impedivano l’accesso all’arteria sono state rimosse nel primo pomeriggio e dunque è stata ripristinata la circolazione degli autoveicoli.

Lo comunica il Settore Tecnico della Provincia di Benevento.