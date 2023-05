Al Convitto 'Giannone' ecco l'orto circolare realizzato dagli studenti Percorso in collaborazione con Coldiretti che rivolge attenzione all'ambiente e alla sostenibilità

Inaugurato presso il Convitto nazionale 'Giannone' di Benevento l'orto circolare, realizzato dagli studenti con il supporto della Coldiretti. Questa mattina nella corte interna dell'istituto è stata presentata l'iniziativa che consentirà agli alunni di curare la realizzazione di prodotti a chilometro zero, con sperimentazioni di idroponica ed acquaponica nell'ambito del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.

Un percorso che rivolge attenzione alla “sostenibilità – ha spiegato la dirigente Marina Mupo – in quanto avendo la cucina interna i prodotti verranno coltivati, raccolti, cucinati e poi con la compostiera sarà possibile concimare il terreno. Ma al di là dei prodotti a chilometro zero c'è la volontà di rinnovare la didattica, quindi affidando la cura dell'orto ai ragazzi e coinvolgendo in maniera interdisciplinare tutti i docenti”.

Un percorso, dunque, che rivolge attenzione alla sostenibilità e all'ambiente nonché alla cultura del chilometro zero e all'economia circolare con il coinvolgimento diretto degli studenti.

Cibo e sostenibilità

“Una giornata straordinaria per affrontare con i più piccoli temi come la sostenibilità del cibo”, ha evidenziato il vicepresidente nazionale Coldiretti, Gennarino Masiello.

All'associazione di categoria, infatti, attraverso le esponenti di 'Donne Imprese Benevento' il compito di supportare gli studenti nella realizzazione dell'orto. “Abbiamo apportato la conoscenza delle nostre aziende agricole”, ha spiegato la delegata Donne Impresa Benevento, Mariantonietta Moffa evidenziando l'importanza per gli studenti di sperimentare la possibilità di “lavorare nella terra e soprattutto di capire che la pianta non basta piantarla ma ha bisogno di cure per dare i suoi frutti, che saranno poi portati direttamente in mensa mentre con gli scarti sarà possibile realizzare il compost che il prossimo anno consentirà di mettere a dimora altre piante”.