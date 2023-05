Mettiamoci sulla buona strada, medici e Polizia per prevenzione degli incidenti L'iniziativa in programma a Palazzo Paolo V ha coinvolto le scuole

“Mettiamoci sulla buona strada”. Grande coinvolgimento questa mattina a Benevento per l'iniziativa promossa dall'OMCeO di Benevento, per la prevenzione degli incidenti stradale.

Appuntamento a Palazzo Paolo V per il progetto dell'ordine dei medici che con la questura di Benevento ha incontrato le scuole.

Il questore Edgardo Giobbi, il vicepresidente dell'ordine dei camici bianchi Luca Milano e gli ospiti intervenuti all'appuntamento hanno sensibilizzato i ragazzi sulla necessità di tenere alta la guardia per prevenire gli incidenti stradali e le gravi conseguenze che ne derivano.

“L'’obiettivo principale è promuovere nelle nuove generazioni l’adozione dei comportamenti necessari per diventare utenti della strada più sicuri e consapevoli e tutelare la propria e altrui incolumità. Per questo motivo il progetto prevede, oltre a una serie di lezioni di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, dalle norme di base di Primo Soccorso alle regole del Nuovo Codice della Strada, con particolare attenzione all’abuso di alcolici e droghe, il coinvolgimento diretto degli studenti, veri protagonisti di questa iniziativa”.

“Riprendiamo il progetto l'Ordine per la salute che portiamo avanti dal 2016 dopo un'interruzione forzata determinata dal covid – ha spiegato a margine dell'appuntamento il vicepresidente dei camici bianchi di Benevento, Luca Milano -. Questa settima edizione si pregia della collaborazione della Polizia di Stato per la prevenzione degli incidenti stradali e ci rivolgiamo alle scolaresche e alla cittadinanza. A questa giornata teorica seguirà una giornata di prevenzione in piazza, in un primo tempo prevista per domani ma rimandata a data da destinarsi per le avverse condizioni meteo”.