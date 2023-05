Asia impianti termici, temporaneo trasferimento ufficio informativo In sostituzione il punto in piazza Roma: mercoledì 9-13 e giovedì 15-18

L'Asia Divisione Impianti Termici comunica che, a partire da mercoledì prossimo, 17 maggio, per via di necessari lavori di manutenzione, l'ufficio informativo situato in via Cosimo Nuzzolo sarà temporaneamente chiuso. I cittadini interessati a chiedere delucidazioni rispetto al nuovo servizio svolto dall'Azienda per il rilascio del 'bollino blu', la certificazione che attesta il buono stato degli impianti termici, potranno recarsi presso il punto situato in piazza Roma il mercoledì mattina dalle ore 9 alle 13 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18.