Festa della mamma: volontarie in campo per sostenere l'allattamento “Campania fanalino di coda, fare rete per invertire trend”

Donne, medici e volontarie in campo per sostenere altre donne alle prese con la difficile fase dell'allattamento. Così il nuovo appuntamento con la 'Domenica della salute' promossa a Benevento dal Rotary e dedicata oggi alle neo mamme. Come di consueto, il camper con il supporto della Croce Rossa ha fatto tappa nei pressi del Palazzo del Governo per fornire ogni tipo di informazione utile a sostenere le donne e soprattutto provare a invertire il trend che vede la Campania fanalino di coda per i dati che riguardano l'allattamento al seno.

Appuntamento che ha visto la presenza alla postazione mobile allestita lungo corso Garibaldi della dottoressa Maria Gabriella De Luca, Dirigente Medico del reparto di neonatologia dell’Ospedale Cardarelli di Napoli e la dottoressa Antonella Casani, medico pediatra di libera scelta e consultoriale ASL Benevento.

Allattamento materno: Campania fanalino di coda

“Purtroppo la Campania è fanalino di coda per l'allattamento materno, questo perché c'è tanta disinformazione ma soprattutto c'è uno scarso sostegno alle mamme che allattano”, ha spiegato la dottoressa Gabriella De Luca ricordando anche l'importanza del supporto che prima veniva fornito dalla società: “La mamma che allatta è sola, mentre prima c'era una rete familiare che la sosteneva e l'aiutava”.

Di qui l'iniziativa per “fornire informazioni su quanto sia importante l'allattamento al seno sia per il bambino sia per la mamma. Ci sono una serie di falsi miti che si sono tramandati dall'alimentazione, che deve essere varia ma equilibra, e poi c'è la fase in cui la mamma torna a casa, ci sarebbe bisogno anche di un impegno delle Asl, delle ostetriche che dovrebbe aiutarla a superare tanti dubbi ma anche problemi pratici”.

Il programma Asl per sostenere l'allattamento: fare rete per invertire trend

Fare rete dunque l'obiettivo dell'Asl sannita per invertire i dati che riguardano l'allattamento materno. “Questa azienda – ha spiegato la dottoressa Antonella Casani, medico pediatra di libera scelta e consultoriale Asl di Benevento - sta lavorando molto per mettere in atto il programma per il sostegno all'allattamento al seno, in quanto la Campania ha delle percentuali che sono fanalino di coda in Italia. Stiamo formando le equipe territoriali di ogni azienda, si stanno formando i rapporti con le aziende San Pio e Fatebenefratelli nonché con i pediatri che sono quelli a cui le mamme si rivolgono dopo la dimissione ospedaliera perché è solo facendo rete tra tutti coloro che si occupano di bambini e di mamme si potrà invertire questa tendenza”.