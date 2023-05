"Innovazione endoscopica, clinica e territorio", il focus a Benevento La due giorni nel Sannio e il ricordo del dottor Massimo Bozzi

“Innovazione endoscopica, clinica e territorio: opportunità e criticità in gastroenterologia ed endoscopia digestiva”. E' il titolo del convegno scientifico che si terrà il 19 e 20 maggio prossimi presso l’ordine dei medici ed Odontoiatri della provincia di Benevento e che vedrà la partecipazione di specialisti italiani e regionali tra gastroenterologi, endoscopisti e chirurghi.

“Il nostro servizio sanitario nazionale - spiega la dottoressa Rosamaria Bozzi, responsabile scientifico dell’evento insieme alla dottoressa Elena Fossi - è chiamato a rispondere, oggi più che mai, alla rilevante esigenza di salute con richiesta di cure efficaci, continuative ed immediate, con una implementazione della rete territoriale, specie nelle aree interne. Si è chiamati ad una nuova definizione di ruoli, compiti e funzioni delle parti attrici coinvolte, tra cui le strutture ospedaliere e territoriali di gastroenterologia e di endoscopia digestiva, sempre più integrate tra di loro”.

“Scopo del convegno – conclude Bozzi - è quello di esaminare, alla luce dello scenario attuale, le criticità in gastroenterologia ed in endoscopia digestiva. Criticità già presenti prima del Covid ma che sono emerse maggiormente durante la pandemia. Proveremo insieme agli illustri relatori ad individuare le soluzioni migliori, alla luce delle opportunità offerte dal Pnrr, per ottimizzare sempre più la rete ospedaliera e quella territoriale”.

L’incontro, che vede i patrocini di comune di Benevento, Società Italiana di Endoscopia Digestiva Regione Campania, Società Italiana di Endoscopia Area Chirurgica, Scuola Napoletana di Chirurgia, vuole, inoltre, rendere omaggio alla figura del dottor Massimo A. Bozzi, pioniere della endoscopia sannita ad un anno dalla scomparsa.