Aggressione giovani di nazionalità cinese, la condanna del Forum "Grave evento rappresenti per tutta la cittadinanza un momento attento di riflessione"

Il forum dei giovani di Benevento condanna fermamente l'aggressione avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 maggio a danno di alcuni giovani di nazionalità cinese.

“Come organo di rappresentanza giovanile, questo Forum – rimarcano - sin dalla sua costituzione si ispira a valori come l’inclusione e l’internazionalizzazione, la lotta a qualunque forma di razzismo, ed il pluralismo. L’aggressione subita da parte di giovani studenti di nazionalità cinese (peraltro valore aggiunto per la nostra comunità sul versante artistico-musicale) rischia di creare una narrazione errata, che con questo comunicato si intende sconfessare: pur in presenza di molti limiti, Benevento è città universitaria e non può che essere inclusiva e accogliente”.

Poi un monito: “Il grave evento deve comunque rappresentare per tutta la cittadinanza un momento attento di riflessione per far sì che gesti di questa portata non debbano più verificarsi: la causa latente di tali forme di intolleranza, infatti, può ascriversi a un progressivo impoverimento culturale che, come tale, va combattuto da parte di tutti coloro si impegnano per la comunità; a tal proposito il Forum ha avviato una programmazione estiva - in corso di istruttoria presso gli uffici comunali competenti - volta proprio ad organizzare attività per contrastare le varie forme di devianza giovanile”