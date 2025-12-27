La classifica con Floro Flores: solo una squadra ha fatto meglio del Benevento Il dato relativo alle ultime sei giornate del girone C di Serie C

Quindici punti in sei partite: è il ruolino di marcia di Floro Flores alla guida del Benevento Calcio. Un ritmo di tutto rispetto, soprattutto se si considera che il tecnico giallorosso è subentrato alla sua prima esperienza da allenatore in una squadra professionistica. Pesa la sconfitta di Cosenza che gli avrebbe potuto permettere di conquistare un incredibile en plein. In tal senso, soltanto una squadra è riuscita a fare meglio dei giallorossi: si tratta della Casertana, formazione che negli ultimi sei incontri di campionato ha ottenuto sedici punti, ed è imbattuta. Il caso vuole che i falchetti saranno proprio i prossimi avversari del Benevento nella prima trasferta del 2026, quando si affronteranno il prossimo 11 gennaio al Pinto. Il nuovo anno, quindi, si aprirà con due sfide impegnative in rapida successione per i giallorossi che esordiranno nell'anno solare col Crotone.Tornando alla classifica delle ultime sei giornate, spicca il dato relativo ai gol messi a segno del Benevento (ben 18, con la media di 3 reti a partita). La migliore difesa, invece, è quella del Catania che ha incassato soltanto due marcature. Il peggior rendimento è del Giugliano che ha fatto registrare sei sconfitte consecutive.

Serie C, la classifica delle ultime sei giornate

Casertana 16

Benevento 15

Catania 13

Cosenza 13

Cerignola 11

Salernitana 11

Crotone 10

Casarano 10

Potenza 9

Siracusa 9

Sorrento 8

Foggia 8

Trapani 6

Atalanta U23 5

Altamura 5

Monopoli 5

Picerno 4

Cavese 3

Latina 2

Giugliano 0