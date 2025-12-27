Lega: Parisi commissario per la provincia di Benevento Zinzi: "il nostro progetto si rafforza"

Nuovo assetto per la Lega a Benevento. Il commissario regionale del partito in Campania, Gianpiero Zinzi, ha ufficializzato oggi la nomina di Domenico Parisi a commissario provinciale sannita.

Parisi, sindaco di Limatola, già vicepresidente della Provincia di Benevento e coordinatore provinciale dell'Anci, subentra all'avvocato Luigi Bocchino, che assume l'incarico di responsabile regionale della Lega per le Aree Interne.

"È iniziata una fase di riorganizzazione in tutte le province nel segno della condivisione e in linea con il costante lavoro portato avanti nel Mezzogiorno del vicesegretario Claudio Durigon che ringrazio. Aprire il partito a nuove personalità darà forza e ancora maggiore credibilità al nostro progetto - ha spiegato Zinzi - Per questo neo giorni scorsi abbiamo riunito sindaci, amministratori e dirigenti del partito del Sannio e, come già accaduto in provincia di Caserta con la nomina del nuovo commissario Antonella Piccerillo, abbiamo deciso di procedere ad un riassetto anche in provincia di Benevento. Ringrazio Luigi Bocchino per il lavoro svolto e sono certo darà un contributo importante nel nuovo ruolo regionale, particolarmente rilevante per lo sviluppo dei territori interni della nostra regione". Nel motivare la scelta di Parisi, Zinzi ha sottolineato come "sia il sindaco che con il 46,18% ha fatto registrare la percentuale più alta per la Lega nel Mezzogiorno. È un amministratore autorevole, competente e fortemente radicato sul territorio. Da queste basi vogliamo ripartire per rafforzare la presenza del partito nel Sannio". Il nuovo commissario provinciale sarà coadiuvato dai sindaci Mauro De Ieso e Armando Rocco, oltre che dagli altri amministratori locali e dai dirigenti del partito, "in un'azione corale finalizzata al consolidamento della presenza della Lega nel Sannio", ha aggiunto l'onorevole Zinzi. A Luigi Barone, dirigente regionale Enti Locali della Lega, "va un ringraziamento particolare per l'impegno costante e determinante profuso durante la campagna elettorale e nel percorso di radicamento del partito nel Sannio. Il suo lavoro rappresenta un punto di riferimento essenziale per la crescita della Lega in Campania e per il rafforzamento del rapporto con i territori". Zinzi ha quindi ribadito la linea politica del partito: "La Lega sarà sempre più protagonista della crescita delle aree interne e avrà un ruolo determinante nel Sannio per le future vittorie del centrodestra. È bene ribadirlo con chiarezza: alle prossime amministrative senza la Lega il centrodestra non vince". Il commissario regionale ha

infine ringraziato "l'intera classe dirigente e i militanti sanniti per l'impegno e la disponibilità dimostrati, confermando l'obiettivo di rendere la Lega un punto di riferimento sempre più solido per le comunità locali".