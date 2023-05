Lavori sulla linea: stop treni da Benevento a Roma Ci sarà servizio sostitutivo con Bus

"Modifiche al programma di circolazione dei treni sulla linea CASERTA-Foggia dalle 21:20 di lunedì 22 maggio alle 5:55 di giovedì 25 maggio per lavori di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) nel tratto tra Pontecasalduni e Solopaca". Lo annuncia una nota di Ferrovie dello Stato Italiane dove si dettaglia: "i treni della lunga percorrenza delle relazioni Milano Centrale/Roma Termini/ CASERTA /Benevento - Foggia/Bari/Lecce subiranno cancellazioni totali/parziali e saranno sostituiti con bus tra le stazioni di Benevento e CASERTA . I treni regionali delle relazioni Benevento - CASERTA- Napoli Centrale/Roma Termini saranno cancellati tra le stazioni di Benevento e Solopaca/Telese. I collegamenti con/da Benevento saranno garantiti da un servizio sostitutivo con bus". Gli interventi prevedono l'impermeabilizzazione e il miglioramento sismico dei ponti "ai km 119+570 e km 121+552 nel tratto tra Pontecasalduni e Solopaca", attività che vedranno l'impiego di 45 persone tra dipendenti di Rfi e ditte appaltate, per un impegno economico complessivo di circa 730mila euro.Tutte le informazioni per i viaggiatori sono disponibili nelle biglietterie, nelle stazioni e sui canali social e Internet di Rfi e delle imprese ferroviarie.