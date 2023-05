Aggressione cinesi: incontro al Comune "Benevento tranquilla e accogliente" Il sindaco Mastella ribadisce "La comunità cinese è benvenuta, episodio violento da condannare"

La ferma condanna ad un episodio violento che non rappresenta il volto accogliente della città e l'impegno al massimo supporto per garantire una situazione di tranquillità ai giovani cinesi che studiano presso il Conservatorio di musica di Benevento.

E' quanto ha voluto ribadire questa mattina il sindaco Clemente Mastella dopo l'aggressione avvenuta nello scorso fine settimana in centro storico ai danni di alcuni giovani cinesi, studenti al Conservatorio di musica Nicola Sala di Benevento.

Il sindaco si è confrontato a Palazzo Mosti con Lavinia Peiye Zhao, rappresentate dell'associazione culturale Orfeo e della comunità cinese che studia a Benevento e il direttore del conservatorio, Giosuè Grassia.

Sull'episodio sono in corso le indagini ma il sindaco incalza “Dobbiamo tutelare gli 80 studenti che vivono qui e che devono sentirsi tranquilli”. E poi ha ripercorso l'accaduto “Quando ho saputo della vicenda ero fuori ma mi sono immediatamente messo in contatto con le Forze dell'Ordine e con la signora Zhao per scusarmi di quanto accaduto. La nostra città è tranquilla e ospitale, è stata una brutta serata con alcuni scalmanati che in preda a alcool o droga si è mosso in malo modo. Ci sono ben ottanta ragazzi dalla Cina qui in città e questo episodio non può vanificare il bel legame che si è instaurato con loro. Abbiamo tranquillizzato anche i genitori- prosegue – e vogliamo ribadire che Benevento resta tra le città più tranquille anche per quel che riguarda la movida”.

Lavinia Peiye Zhao, poi, ha fatto il punto sulle condizioni dei giovani aggrediti “Stanno meglio, sono in via di guarigione e si sentono confortati dal calore che è stato manifestato loro dalla città dove la nostra comunità ha sempre vissuto molto bene. Speriamo che tutto possa risolversi per il meglio”.