Cambiamenti climatici: Benevento città italiana dove più sono aumentate piogge Il report Istat: + 261,9 millimetri di pioggia in più rispetto al valore medio 2006-2015

"Considerati i 109 capoluoghi di Provincia, nel 2021 la precipitazione totale è in media pari a 746 mm, con un calo di circa -119,4 mm sul valore medio 2006-2015 (circa 862 mm). Rispetto al decennio osservato, si registrano diminuzioni della precipitazione per 85 capoluoghi, soprattutto per Verbania (-498,6 mm), Cremona (-412,5) e Rimini (-401,1) e per altri 20 capoluoghi aumenti, più significativi per Benevento (+261,9 mm), Lucca (+254,1) e Campobasso (+248,8)". E' quanto emerge dal rapporto Istat 'Temperatura e precipitazione delle città capoluogo negli anni 1971-2021'. "Esaminando l’insieme dei 24 capoluoghi di Regione e Città metropolitane, nel 2021 la precipitazione totale risulta pari a circa 718,7 mm: sono caduti 74,8 mm in meno rispetto al valore medio del decennio 2006-2015. Sono 20 le città interessate dalle diminuzioni: in testa Bologna (-311,4 mm), Trieste (-261,4), Milano (-238) e Venezia (-218,7). Riguardo i capoluoghi di Regione, nel 2021, la precipitazione totale è in media 708,8 mm, con un’anomalia sul valore climatico 1981-2010 in media pari a -34,3 mm (-55,8 mm se calcolata su 1971-2000), più alta per Bologna (-311,5 mm), Trieste (-281,9) e Milano (-254,3). Fra le città in controtendenza, Campobasso (+472,6 mm) e Cagliari (+247,6) seguite da Catanzaro (+72,2), Roma (+67,7) e Torino (+63,4).