Napoli - Bari, Ferrante: "Ok a studio per coprire tratta con due intercity" Il sottosegretario: "Governo attento a miglioramento e potenziamento delle nostre infrastrutture"

"Oggi ho partecipato all’incontro tenuto al MIT tra i Sindaci di Napoli e Bari, Gaetano Manfredi e Antonio Decaro, ed il Gruppo Ferrovie dello Stato, presieduto dal Ministro Matteo Salvini, sul collegamento ferroviario diretto tra le due città. A valle della riunione odierna è stato dato il via libera ad uno studio dettagliato avente ad oggetto la copertura, in un primo momento in via sperimentale, della tratta ferroviaria con una coppia di Intercity giornaliera, in attesa del completamento della linea ad Alta Velocita’. Lo studio sarà condotto da FS e RFI e sarà pronto entro la fine del corrente mese. Il tema della velocizzazione della percorrenza della tratta fra le due importanti città del nostro Sud è particolarmente sentito dalle comunità pugliesi e campane, anche alla luce del sempre maggior afflusso turistico nei rispettivi territori. Attendiamo dunque le imminenti valutazioni tecniche, rispetto alla fattibilità di un collegamento il più possibile rapido ed efficace. Il Governo dimostra, ancora una volta, di essere attento al miglioramento ed al potenziamento delle nostre infrastrutture per facilitare le condizioni trasportistiche dei nostri concittadini e di chi dall’estero sceglie l’Italia". Lo scrive sui social Tullio Ferrante, sottosegretario al ministero per le Infrastrutture e Trasporti e responsabile Adesioni di Forza Italia.