Scavi Piazza Pacca: salta il front office, si valuta piazzale Catullo Gli importanti rinvenimenti richiederanno tempi più lunghi incompatibili con il progetto Pics

Il progetto per il front office e la fermata dei bus turistici cambia sede. Una scelta che appare necessaria alla luce delle testimonianze emerse dalla campagna di scavi in piazza Pacca, meglio nota come piazza Santa Maria.

Ritrovamenti particolarmente interessanti che meritano approfondimenti e attente valutazioni che richiederanno tempi lunghi e di fatto incompatibili per realizzare l'intervento finanziato attraverso i fondi Pics e quindi da chiudere tassativamente entro il prossimo 31 dicembre.

La decisione prende corpo dopo le ultime rilevazioni della Soprintendenza che, nei giorni scorsi aveva invece aperto alla possibilità che i due progetti potessero coesistere.

L'interlocuzione continua tra Soprintendenza e Palazzo Mosti è necessaria per valutare i risultati dell'importante campagna di scavi nell'ambito del progetto, che il Comune aveva preventivato appostando ben 70mila euro.

Un chiarimento emerso dopo il confronto del soprintendente Gennaro Leva, ieri a Benevento.

E dunque il Comune sta valutando altre ipotesi per realizzare il progetto Pics.

Il front office e lo stallo dei bus turistici potrebbero allora essere realizzati a piazzale Catullo, lo slargo poco distante dal Teatro Romano.

Una soluzione che consentirebbe comunque di sfruttare la vicinanza al centro storico e beneficerebbe anche della vicinanza del Parco Verde, di cui si attende a breve l'inaugurazione.