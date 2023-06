Esenzione Ticket, Federconsumatori incontra l'Asl: stabilite le linee guida Raccomandate di notifiche ai cittadini per sbloccare l'esenzione e possibilità di rateizzazione

Le problematiche inerenti all'esenzione ticket al centro dell'incontro che si è svolto tra la Federconsumatori di Benevento, presieduta da Antonio Barletta e il direttore amministrativo dell'Asl di Benevento.

Un incontro che si è reso necessario dopo che l'associazione dei consumatori ha rilevato che “nessun distretto Asl sannita attuano le procedure conformi alla delibera della giunta regionale dell'aprile scorso.

Una problematica che ha avuto un'importante ripercussione sui cittadini negli ultimi mesi.

“Dopo un'ampia discussione – spiega il presidente di Federconsumatori Benevento, Antonio Barletta, si è riscontrata un'apertura da parte dell'Asl definendo le linee guida stabilite dalla Regione”.

L'Asl di Benevento si è quindi impegnata “a ottemperare – spiega ancora Barletta – in tempi rapidi all'attuazione delle nuove disposizioni inviando una raccomandata di notifica ai cittadini e di sbloccare l'esenzione ticket”. Ed ancora: nei 120 giorni dalla notifica si ha la possibilità di reclamare o fare richiesta di rateizzazione, sopra i 200 euro, in 12 rate per il recupero del ticket. “Si è ritenuto necessario chiedere di attivare e pubblicizzare un apposito indirizzo di posta elettronica, oltre ad un ufficio preposto con orari e giorni stabiliti per tutti i distretti.

Soddisfatta la Federconsumatori al lavoro per le fasce più deboli e che è a disposizione di tutti i cittadini con gli sportelli attivi in tutta la provincia.