Benevento, attesa per l'arrivo della fiaccola olimpica: l'elenco dei tedofori Il messaggio del sindaco Mastella e del delegato allo sport Enzo Lauro

"Saranno 38 i tedofori che domani pomeriggio accompagneranno il percorso della fiaccola olimpica lungo le strade cittadine. Auspichiamo una partecipazione popolare massiccia, soprattutto giovanile. Ci sarà in centro un Villaggio Coca Cola e la possibilità di avere gadget dei Giochi. La fiaccola resta un simbolo perenne e affascinante di pace e fraternità", lo scrivono il sindaco Clemente Mastella e il delegato allo Sport Enzo Lauro. Di seguito l'elenco completo dei 38 tedofori:

Alberto Carlomagno, Nicola Carlomagno, Maurizio D'Onofrio, Tecla De Rosa, Claudio Gervasio, Vittorio Ievoli, Francesca Romana Lancellotti, Sergio May, Marianna Migliaccio , Alessia Milano, Alessia Paudice, Costanza Profili , Angelo Renzuto Iodice, Tommaso Renzuto Iodice, Simona Maria Soria, Carlo Talamo, Angela Tino, Paolo Tortiglione, Francesco Villano, Antimo Cefarelli, Rosa Maria Ferrara, Gianpaolo Valente, Rosamaria Bozzi, Antonio Parrillo, Carmine Granito, Federico Cotroneo, Ferdinando Ielardi, Pierluigi Boscia, Gionatan Mostacciolo , Cosimo Rummo, Rosario Meoli, Marcello Tornusciolo, Maria Angela Cefalo, Giuseppina Aldi, Rossana Pasquino, Riccardo Derna, Carlo Mazzone