Pietrelcina, da sabato 27 al 29 dicembre si accende la magia del Presepe vivente I vicoli che hanno visto Padre Pio bambino e poi giovane sacerdote teatro dello storico evento

Da domani pomeriggio a lunedì a Pietrelcina si riaccende la magia del Presepe Vivente nei luoghi natali di San Pio. Evento che seguiremo con un servizio nel tg regionale e uno speciale che andrà in onda su canale 16 Ottochannel Tv e su ottopagine.it domenica 27 dicembre.

Da quasi quarant’anni, il Presepe Vivente di Pietrelcina accoglie migliaia di visitatori: tre serate, oltre 10.000 presenze attese e il centro storico trasformato in una piccola Betlemme.

È dal 1987 che i vicoli che hanno visto Padre Pio bambino e poi giovane sacerdote fanno da teatro ad una delle rappresentazioni della Natività più sentite e partecipate d'Italia.

"La macchina organizzativa - ricorda l'assessore Domenico Rossi del Comune di Pietrelcina, guidato dal sindaco Salvatore Mazzone -, è in moto da circa tre mesi. Decine di volontari sono impegnati nell’allestimento dell’intero centro storico, in particolare dell’area Castello, curando ogni dettaglio con estrema attenzione. Nulla è lasciato al caso".

Il percorso, della durata di circa un’ora, si snoda tra vicoli illuminati da fiaccole e ambientazioni fedelmente ricostruite. Oltre 300 figuranti – tra residenti del borgo e dei paesi limitrofi – danno vita a scene di vita quotidiana: il fabbro, il falegname, le donne intente a impastare il pane, i soldati romani, il mercato. Nessuna recitazione, ma gesti e atmosfere vissuti con naturalezza.

Il momento più intenso è riservato al finale: la scena della Natività viene allestita al piano inferiore della casa natale di Padre Pio, rendendo l’esperienza ancora più carica di significato e spiritualità.

Per info e prenotazioni: www.presepeviventepietrelcina.com