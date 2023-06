Piogge intense, chiusa la Strada provinciale 109 Vitulanese a Cautano Lo ha disposto la Provincia a causa dell'aggravarsi di una frana

Chiusa al traffico la Strada provinciale 109 Vitulanese al Km. 14,400.in territorio di Cautano, in provincia di Benevento. Il provvedimento è stato disposto dal dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, Angelo Carmine Giordano, a causa delle intense piogge di questi giorni che hanno reso ancora più grave un movimento franoso in atto da tempo su quel versante, tanto che la circolazione era già limitata da un senso unico alternato. Ora la completa chiusura con la deviazione per strade alternative indicate sul posto.