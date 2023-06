Comune di Benevento, ecco le modifiche alla macrostruttura organizzativa Accorpamenti e assegnazioni di uffici e dirigenti stabiliti dalla Giunta

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha proceduto oggi alla modifica della macrostruttura organizzativa dell’Ente. Di conseguenza è stato deciso di:

di accorpare il Servizio Risorse Umane e organizzazione al II Settore Servizi al Cittadino, posto sotto la direzione del dott. Gennaro Santamaria;

di rinominare il II Settore in “II Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane”; l’U.O. di Staff Transizione al Digitale in U.O. Transizione al Digitale e Informazione.

di assegnare il Servizio Patrimonio all’ing. Maurizio Perlingieri, con la relativa dotazione di personale qualificato;

di scorporare il Servizio Sport dal II Settore, Servizi al Cittadino e inserirlo nel I Settore Affari Generali Servizi Istituzionali, posto sotto la direzione del Dirigente dott. Alessandro Verdicchio, con la relativa dotazione di personale qualificato;

di assegnare i Servizi Turistici al dott. Alessandro Verdicchio, con la relativa dotazione di personale qualificato, confermando, in capo al Segretario Generale, dott. Riccardo Feola, la direzione, ad interim, del l “Servizio Cultura, Biblioteca, Politiche Giovanili”, con la relativa dotazione di personale qualificato;

di assegnare al Segretario Generale dott. Riccardo Feola, la Direzione dell’U.O. di Staff Transizione al Digitale e Informazione;

di individuare il Segretario generale, Dirigente della predetta U.O. di Staff Transizione al Digitale e Informazione, quale Responsabile per la Transizione al Digitale;

di demandare al Segretario Generale l’individuazione del personale da assegnare all’ U.O. Transizione al Digitale e Informazione;

di onerare l’Assessore alle Finanze e il Dirigente del Settore Gestione economica di procedere a una riorganizzazione dello stesso Settore;

di ottimizzare la gestione dei finanziamenti ricevuti a seguito della partecipazione ai Bandi P.N.R.R., nel rispetto dei relativi cronoprogrammi, mediante il potenziamento dell’U.O. di Staff Programmazione e Gestione P.N.R.R. e Organismo Intermedio (deputata al coordinamento degli interventi del PNRR dei vari settori) composto, anche, dai dipendenti allo scopo assunti, da attuare con successiva disposizione del Segretario Generale e da porre sotto la direzione del Dirigente arch. Iadicicco.