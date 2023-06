Scolaresche in bici nell'Oasi Lipu lungo il fiume Calore a Benevento Studenti sanniti e pugliesi in sella per ammirare fauna e flora lungo i corsi d'acqua

In questo periodo è intensissima l'attività di educazione ambientale con le scuole della Sezione Lipu di Benevento. La Lipu è impegnata sia in attività didattiche in aula e negli spazi circostanti gli edifici scolastici sia ad accompagnare le scolaresche nell'Oasi “Zone Umide Beneventane” che da diversi anni gestisce con le sole forze del volontariato senza alcun contributo pubblico.

Molto significative a questo riguardo sono risultate le visite in bici dell'Oasi Lipu “Zone Umide Beneventane” delle scolaresche di due istituti scolastici, uno pugliese e l'altro beneventano. Infatti nel mese di aprile due classi seconde della scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico di Ordona, parte dell'Istituto Comprensivo “Aldo Moro” Stornarella-Ordona in provincia di Foggia, diretto da Maria Anna Valvano, hanno visitato l'Oasi Lipu combinando l'escursione a piedi con quella in bici. Le alunne e gli alunni, guidati da alcuni volontari della Sezione Lipu di Benevento e accompagnate/i dalle loro docenti, in primis la propulsiva professoressa Michela Toto che è anche la vicepreside della scuola, la quale forte della bella esperienza escursionistica dell'anno scorso nell'Oasi beneventana della Lipu ha voluto ripetere la visita pure con condizioni meteo incerte, insieme alle dinamiche professoresse Antonella D'Addato e Grazia Quercia e alle docenti di sostegno Maria Frega e Generosa Di Flumeri, hanno visitato l'Oasi tra c.da Scafa e c.da Sant'Angelo a Piesco, fino al Centro Visite dell'Oasi Lipu, percorrendo a piedi un tratto della pista ciclopedonale “Paesaggi Sanniti”, realizzata dalla Provincia di Benevento, e sono arrivati in prossimità del fiume Calore grazie ad un sentiero predisposto dai volontari e dalle volontarie della Lipu beneventana. Successivamente, giunti al Centro Visite, alunni e docenti hanno preso le biciclette messe a disposizione dalla Lipu e visitato un'altra parte dell'Oasi raggiungendo contrada Pantano.

Mentre a maggio questa parte dell'Oasi Lipu lungo il fiume Calore a valle di Benevento è stata percorsa in bicicletta della classe III B della scuola secondaria di primo grado del Convitto Nazionale di Benevento che la dott.ssa Marina Mupo dirige con molta attenzione alle questioni ambientali. Quindi una ventina di alunne e alunni, accompagnate/i da tre docenti – le prof.sse Rossana Poppa, referente per la Sostenibilità e l'Educazione Civica per la secondaria di primo grado del Convitto Nazionale, Luigina Pilla, docente di Matematica e Scienze, e Fiorella Oliviero, docente di Scienze Motorie – in un articolato percorso conoscitivo, predisposto dalla loro scuola, dal titolo “Percorsi Educativi per la Sostenibilità”, hanno percorso in bicicletta 13 km lungo la pista ciclopedonale “Paesaggi Sanniti” da c.da Pantano a c.da Scafa e ritorno, fermandosi in più punti per ascoltare le volontarie e i volontari della Lipu del Sannio Beneventano che illustravano le peculiarità floro-faunistiche dell'Oasi Lipu “Zone Umide Beneventane”. In più gli attivisti della Lipu, lasciate le bici lungo la pista ciclopedonale, hanno condotto la scolaresca vicino al fiume facendole percorrere a piedi due sentieri preparati dalla Lipu per le escursioni. Altra sosta importante è stata al Centro Visite dell'Oasi Lipu “Zone Umide Beneventane”, dove gli alunni e le alunne della III B si sono rifocillati e hanno potuto vedere la mostra fotografica permanente sulla flora, fauna, beni archeologici e paesaggi dell'Oasi.

L'escursione in bicicletta ha visto pure la partecipazione dell'architetta Rosanna Lorusso, tutor per l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Benevento per il Progetto, promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) in collaborazione con Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, “Abitare il Paese – la cultura della domanda”, che ha come focus di approfondimento con le scuole e i giovani in generale Attivare comunità educanti: nuove generazioni per un progetto di futuro. L'arch. Lorusso, insieme alla docente-architetta Rossana Poppa, hanno illustrato ai ragazzi le caratteristiche del Terzo Paesaggio, ossia un tipo di paesaggio che vede nei luoghi abbandonati dal genere umano un riappropriarsi da parte della natura di spazi sottratti alla diversità biologica. Quindi quelle aree abbandonate dove ritorna la natura non rappresentano più luoghi degradati ma spazi dove c'è una rigenerazione biologica, di conseguenza anche quelle che comunemente vengono chiamate “erbacce” che possono crescere ai margini di aree urbanizzate sono un piccolo scrigno di biodiversità assumendo un valore positivo e non negativo. Come si vede l'approccio ecologico è centrale in questo tipo di concezione del paesaggio, pertanto la ricerca del Terzo Paesaggio delle alunne e degli alunni della III B è perfettamente collimante con lo studio e la realizzazione di azioni di Mobilità Sostenibile che il Convitto Nazionale di Benevento si prefigge di portare avanti con le alunne e gli alunni che frequentano la scuola.

Questi eventi di visita e di studio del territorio si incanalano nelle attività della Lipu di tutela e valorizzazione ecocompatibile del territorio in prossimità della città di Benevento e in particolare dell'Oasi di protezione che gestisce denominata “Zone Umide Beneventane”, istituita dalla Provincia di Benevento, su proposta della Sezione Lipu di Benevento, già nel 2007, ma oggi di competenza della Regione Campania.