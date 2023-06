Benevento. Cittadini in strada per ripulire il quartiere Santa Clementina FOTO - In azione il Comitato. Rocco: aree archeologica importante, serve più attenzione

Due giorni di pulizie 'primaverili' per il quartiere Santa Clementina a Benevento. A scendere in strada 'armati' di decespugliatori, soffiatori, scope e pale sono stati i volontari del Comitato di quartiere Santa Clementina che ormai da anni organizzano appuntamenti per ripulire strade, aree verdi e marciapiedi. Attività fatta in collaborazione con il Comune di Benevento e l'Asia che provvede alla raccolta dei rifiuti e degli sfalci accumulati. Sabato e domenica pieni per i volontari che durante l'anno hanno cura degli arredi urbani installati (cartelli e cestini gettacarte) e cercano di risolvere i problemi dell'area urbana a ridosso dello storico Ponte Leproso.

“Ormai i due appuntamenti per le giornate ecologiche sono diventati una prassi. Teniamo al nostro quartiere. Santa Clementina ha enormi potenzialità anche per i ritrovamenti archeologici” ha commentato il presidente del Comitato, Claudio Rocco in azione con le altre persone che hanno deciso di impiegare il loro tempo libero per la sistemazione del quartiere. Poi Rocco lancia un appello: “Alla luce di tutti i reperti ritrovati nell'ambito delle ricerche dell'Appia Antica, di cui Benevento è città capofila con la candidatura Unesco, chiediamo all'amministrazione e a tutti gli Enti sforzi sempre maggiori per preservare quest'area di Benevento”. Domeniche ecologiche che si ripeteranno nelle prossime settimane.