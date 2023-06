Tesserini per la raccolta dei funghi, Comunità Montana del Fortore in campo Il presidente Spina: o già al terzo corso espletato con relative prove

Si è concluso il terzo appuntamento tra quelli organizzati dalla Comunità Montana del Fortore, per espletare le operazioni di rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili. Dopo quelli di ottobre a San Marco dei Cavoti e San Bartolomeo in Galdo, è stata la volta di Apice, dove, presso la sede del Comune, sono stati rilasciati all’incirca 40 tesserini al termine dei colloqui abilitativi effettuati dalla dottoressa Silvana Malva, specialista della materia in servizio all'Ispettorato micologico presso la ASL di Benevento, alla presenza del Rup Agricoltura e Forestazione dell’ente montano, Pietro Giallonardo. “Nel giro di pochi mesi siamo già al terzo corso espletato con relative prove - ha spiegato il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina - e non possiamo che essere soddisfatti per aver superato abbondantemente, al termine delle tre sedute, quota 100 abilitati. A breve continueremo con altre iniziative di concerto con la dott.ssa Malva e l’Ispettorato Micologico della ASL, perché oltre a venire incontro alle esigenze dei cercatori, abbiamo a cuore la sicurezza alimentare delle persone oltre alla salvaguardia e alla tutela della salute pubblica e degli ecosistemi, della flora e della fauna locale. Difatti stiamo programmando dei corsi d’aggiornamento periodici per coloro che sono già in possesso del tesserino".