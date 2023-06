A Bucciano il ministro dello Sport in ricordo di Sabatino Ruggiero Complesso sportivo intitolato al vicesindaco. Ci sarà il presidente del Benevento Calcio, Vigorito

Lunedì 5 Giugno, a partire dalle ore 9:30, si avrà a Bucciano, in provincia di Benevento la cerimonia di intitolazione del locale complesso sportivo alla figura di Sabatino Ruggiero, già vicesindaco di Bucciano scomparso nel 2020.

Alla cerimonia prenderanno parte Autorità civili, militari e religiose nonché il Ministro dello Sport e dei Giovani, onorevole Andrea Abodi, ed il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito.

"Diamo seguito con viva commozione alla deliberazione che era stata posta in essere dalla precedente Amministrazione comunale con questa manifestazione solenne - commenta il sindaco Pasquale Matera - In questo modo vogliamo rendere omaggio ad una persona che ha dato tanto alla nostra Comunità come uomo, come amministratore e come imprenditore".

Sul posto, nel contesto della cerimonia, sarà anche scoperta una lapide che richiama l'opera virtuosa di Ruggiero.