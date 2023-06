Vicenda Stadio Vigorito, Sguera sollecita a cercare l'intesa Il consigliere comunale a Benevento e segretario di Azione nel Sannio: si agisca rapidamente

"Nel corso della prima seduta della commissione sport, tenutasi nel lontano 27.1.22, il Consigliere delegato allo sport, Vincenzo Lauro, manifestò ai componenti della predetta commissione la necessità di redigere un nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi, nonché di analizzare attentamente le problematiche attinenti allo Stadio Vigorito per il quale è prevista una convenzione a parte.

Ebbene, da quella data, non solo non è stato ancora varato un nuovo regolamento per gli impianti sportivi, ma, a distanza di oltre un anno, non è stata convocata neppure una seduta avente ad oggetto l’approfondimento della vicenda riguardante il suddetto “Stadio Vigorito” ".

Così, in una nota Vincenzo Sguera, consigliere comunale a Benevento e segretario provinciale di Azione nel Sannio. Sguera torna a sollecitare: "A prescindere da tutto, auspico fortemente che tra il Comune di Benevento e la società del Benevento calcio possa essere trovata un’intesa, senza dover aspettare l’esito del contenzioso instauratosi presso il Tribunale di Benevento che prevede tempi lunghi.

Ed invero, all’esito della CTU espletata su disposizione del Giudice competente - ed avente ad oggetto il vaglio analitico delle rispettive richieste economiche avanzate dal concedente e dal concessionario -, il credito spettante alla società del Benevento calcio (così come stabilito dal perito) potrebbe essere tranquillamente oggetto di una transazione - alla quale certamente non mancherà il nostro consenso - che porrebbe fine alla annosa controversia.

Di qui il mio invito al consigliere delegato allo sport, valente professionista e soprattutto da sempre grande tifoso della squadra di calcio della nostra Città, a farsi parte diligente per trovare una soluzione bonaria, al fine di definire in tempi rapidi i rapporti tra l’Ente ed il Presidente Vigorito, così, al contempo, dimostrando da un lato la doverosa “vicinanza” dell’amministrazione ad una società che ha dato lustro alla nostra comunità e, dall’altro, consentendo al Presidente Vigorito di programmare e progettare con serenità e rapidità il futuro calcistico del Benevento al quale tutti noi teniamo imperituramente.

Sul punto, mi sia consentito di ricordare che, in altri casi, in consiglio, sono stati votati favorevolmente accordi transattivi ben più “preoccupanti” e che, peraltro, sul piano pratico, non hanno portato alcun beneficio per la collettività!".