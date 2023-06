Violenza Rione Libertà, Mastella: amarezza L'appello ai ragazzi: abbandonare le folli logiche della prevaricazione

"Registro con amarezza l'episodio di violenza tra giovani avvenuto al Rione Libertà. Ancorché in forma assai meno invasiva e con frequenza meno inquietante che in altri luoghi, anche Benevento non è immune da fenomeni e atteggiamenti corrosivi: sono gravi e non dobbiamo sottovalutarli", cosi in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Ancora una volta faccio appello ai ragazzi a non lasciarsi incantare da mode folli che circolano sui social e abbandonare le logiche tossiche del branco e della prevaricazione sugli altri", prosegue il Sindaco.

"L'estate di Benevento deve essere di divertimento e spensieratezza. Su atteggiamenti completamente inaccettabili però non vanno fatti sconti, perché la pioggia non degeneri in temporale. Su questo serve un'alleanza vera tra istituzioni e famiglie", conclude Mastella