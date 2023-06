Nuovo codice degli appalti pubblici: seminari gratuiti all'Unisannio Presso l’Aula 5 del CUBO, plesso didattico DST, in Via dei Mulini n. 73 a Benevento

L’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento e Asia Benevento, ha organizzato il 7 e il 9 giugno 2023 due seminari gratuiti e on line sul nuovo Codice dei contratti pubblici. Le attività, per chi sceglie di seguire in presenza, si svolgeranno presso l’Aula 5 del CUBO, plesso didattico DST, in Via dei Mulini n. 73 a Benevento.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione della Legge delega n. 78/2022, presenta significative innovazioni e notevoli differenze rispetto al Decreto Legislativo n. 50/2016 già più volte modificato dalle norme di semplificazione intervenute nel tempo per la realizzazione delle opere finanziate con fondi PNRR e PNC. I due seminari esaminano, con un taglio operativo, le novità da affrontare a partire dal 1° luglio 2023 con specifici focus sui temi di maggiore e immediato impatto per le stazioni appaltanti, per le imprese del settore e per i professionisti. Ampio spazio sarà riservato all’esame di casi operativi e alla risposta ai quesiti.

Sono previsti i saluti del rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora e del presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento Ivan Verlingieri e dell’amministratore unico di Asia Spa Benevento Donato Madaro. Relatore il direttore generale dell’Università del Sannio Gianluca Basile, esperto di appalti e contrattualistica pubblica, già commissario straordinario di governo per l’Universiade Napoli 2019.

Il 7 giugno 2023, dalle ore 9.30 alle 13.30 si parlerà delle principali novità del nuovo codice. La transizione: come orientarsi tra vecchio, nuovo codice e le norme di accelerazione e semplificazione del PNRR.

Il 9 giugno 2023, dalle ore 9.30 alle 13.30, focus su qualificazione delle stazioni appaltanti e limiti delle piccole stazioni appaltanti; la progettazione; appalti sopra e sottosoglia; incentivi funzioni tecniche.

È possibile registrarsi su www.unisannio.it . È previsto il riconoscimento, per ciascun seminario, di n. 3 CFP per gli Ingegneri iscritti ai rispettivi Ordini Provinciali che avranno seguito l’intero evento (totale delle due giornate: 6 CFP). È possibile richiedere l’attestato di partecipazione.

I seminari saranno in modalità mista: in presenza presso l’Università degli Studi del Sannio - Polo Didattico DST (CUBO) - Via dei Mulini, 73 e video trasmesso sul canale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento.

Per ciascun seminario, per il riconoscimento dei CFP e per il rilascio dell’attestato saranno registrate le presenze. Il seminario è libero e gratuito, la prenotazione è obbligatoria e va effettuata online.