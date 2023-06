Il capitano Di Lorenzo a breve cittadino onorario di un comune sannita Il papà è nato e cresciuto nel Sannio e la sua famiglia qui è ancora numerosa

L'altezza poggia sempre su solide radici. L'altezza è quella della Coppa Scudetto, alzata al cielo da Giovanni Di Lorenzo in qualità di capitano del Napoli. Le radici sono quelle di Bucciano, perché Giovanni Di Lorenzo è originario del centro caudino, e sarà a breve premiato con la cittadinanza onoraria.

Lo ha annunciato il sindaco Pasquale Matera: “Il papà è originario di Bucciano, è cresciuto qui e la sua famiglia è ancora numerosa qui. In realtà avevamo già avviato l'interlocuzione qualche tempo fa, ovviamente gli impegni e i successi del Napoli hanno impedito l'effettiva consegna di questo riconoscimento e la celebrazione. Per noi è molto importante e siamo certi lo sia per lo stesso Di Lorenzo: speriamo di celebrare questo nuovo momento importante per la nostra comunità nelle prossime settimane”.