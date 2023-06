Al Liceo Artistico di Benevento il scena il Festival dell'Arte Vetrate trasformate in un acquario abitato da multiformi creature marine

Presso la sede del liceo artistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Virgilio inaugurata l’undicesima edizione del Festival dell’Arte. Presente il vicesindaco Francesco De Pietro, in rappresentanza del sindaco Mastella e la Dirigente scolastica Annamaria Morante. Il tema dell’esposizione è il mare, nella sua profondità e immensità, come recita una celebre canzone di Lucio Dalla “com’è profondo il mare”, e il mare è stato il protagonista delle opere realizzate dagli alunni sotto la guida dei loro insegnanti. Il mare che affascina, fonte di vita ma anche di morte, con le sue creature marine reali e mitologiche, in un tripudio di colori, forme, volti raffigurati nelle tele, nelle opere scultoree esposte lungo i corridoi e nelle aule della scuola. Le vetrate del piano terra si sono trasformate in un acquario abitato da multiformi creature marine, mentre l’atrio della scuola è diventato lo scenario per rappresentare le tragedie dei migranti che si avventurano su barconi stracolmi di vite umane, con la speranza di un futuro migliore e spesso trovano la morte. Un prezzo troppo alto da pagare per le giovani vite spezzate da un crudele destino. Il mare come fonte di vita e di morte per mano di trafficanti di esseri umani, ma anche fonte di ispirazione per naviganti, artisti, scrittori di ogni epoca e di ogni dove. Così prende vita un viaggiatore senza volto in cerca di se stesso e di serenità, con una mappa e una bussola per trovare la giusta destinazione, un tritone sorridente e di bell’aspetto, le sirene in cerca di uomini da irretire con il loro verso ma anche spiagge ricoperte di plastica sotto lo sguardo indifferente dell’uomo. Una fetta di mare cerca la fuga tra gli studenti alle prese con la loro creatività ed estro performante, le conchiglie racchiudono nel loro guscio il verso del mare, mentre il flusso delle maree trattiene le voci dei ragazzi che giocano sulla spiaggia.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica che ha ringraziato il professor Maurizio Cimino, direttore artistico del Festival, il professor Giulio Calandro, referente artistico, ma anche tutti i docenti che hanno contribuito al successo della manifestazione, i vicari professoressa Anna Rita Zagarese e professore Mariano Goglia e i collaboratori scolastici. Un ringraziamento speciale va agli alunni che con la loro creatività hanno reso speciale questa bellissima manifestazione.