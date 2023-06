Verde pubblico a Benevento, Rosa: operai a lavoro in tutta la città Appello ai cittadini: "Mantenere pulita la città e gli spazi verdi rispettando le regole"

"Proseguono a ritmo serrato gli sfalci di erba in città. Continuano i lavori per ripulire la Spina Verde al Rione Libertà, che necessiteranno ancora di qualche giorno per essere conclusi al meglio e l'Happy Park in Via Vittime di Nassirya". Così l'assessore all'Ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa che illustra gli interventi realizzati e annuncia quelli già in programma.

“In questi giorni i nostri operai sono al lavoro in tutta la città - prosegue il delegato al settore - e stiamo accelerando sul cronoprogramma che avevamo stilato nei mesi scorsi per via dei ritardi accumulati a causa di un mese di maggio costantemente piovoso. Purtroppo le piogge costanti hanno impedito le operazioni di pulizia, ma responsabilmente abbiamo convenuto di procedere a ritmo serrato per completare quanto prima gli sfalci per dare a Benevento strade e parchi puliti ed evitare il proliferare di insetti e animali infestanti. Allo stesso tempo - conclude Rosa - chiedo ai cittadini di aiutarci a mantenere pulita la città e gli spazi verdi rispettando le regole e segnalandomi situazioni dove intervenire”..