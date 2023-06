Campi estivi, Coppola: avviate procedure per convenzione con il Comune Lo comunica l'assessore Coppola

Il Comune di Benevento ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di gestori che svolgano attività di Centri estivi-Campi solari. A comunicarlo l'assessore alle Politiche sociali, Carmen Coppola che spiega: “Le attività, rivolte a minori tra i 3 e 14 anni, rientrano nell’offerta didattico-educativa finanziata dal Decreto legge del 4 maggio 2023. I gestori dei campi estivi stipuleranno una convenzione con il Comune e avranno diritto al rimborso delle spese di iscrizione e frequenza nel periodo 15 giugno-15 settembre 2023, per i minori appartenenti a famiglie in condizione di disagio economico o con entrambi i genitori che lavorano.

Possono presentare istanza di adesione i Soggetti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s. m.i), purché iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) , le Società sportive già affiliate a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva, scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, a patto che abbiano la sede operativa nel territorio della Città di Benevento. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 giugno 2023”.