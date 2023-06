Fusco (Atc Benevento): "Dopo anni di stallo riparte il comitato di gestione" Ambito Territoriale Caccia. Tra i punti da trattare anche quello della peste suina

Il neo presidente dell’Atc Benevento (Ambito Territoriale Caccia), Carmine Fusco, ha convocato per il giorno 13 giugno una riunione del comitato di gestione con un corposo elenco di punti all’ordine del giorno.

Il comitato di gestione - che riunisce rappresentanti di Regione Campania, delle associazioni venatorie, delle associazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale - dopo anni di stallo ritorna a riunirsi presso gli uffici regionali di via Torretta.

“Ho convocato tutte le componenti del comitato di gestione - ha dichiarato il presidente Fusco - dopo giornate di ascolto in cui ho recepito le istanze e le priorità di ogni componente. C’è un fitto elenco di punti all’ordine del giorno che toccano i diversi temi su cui voglio che si caratterizzi la mia presidenza che deve essere sempre orientata - ha concluso Fusco - alla ricerca dell’equilibrio tra tutti gli interessi rappresentati in seno al comitato”.

Tra i punti in discussione anche quello di strettissima attualità che riguarda la problematica dell’emergenza della peste suina africana.