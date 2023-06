Solennità del Corpus Domini: santa messa e processione eucaristica Lettera dell'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca ai fedeli

Carissimi,

domenica 11 giugno la Chiesa celebra la Solennità del Corpo e del Sangue del Signore (Corpus Domini): noi, esclama l’Apostolo, siamo Corpo di Cristo (1Cor 12,27); ascoltando la Parola, celebrando l’Eucaristia, vivendo la carità tra di noi, cresciamo come Chiesa, veniamo edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito (Ef 2,21).

L’eucaristia è sacramento di unità: in quel giorno daremo quindi un segno visibile di unità alla comunità cittadina. Non saranno celebrate, perciò, messe vespertine nelle chiese parrocchiali e nelle rettorie: l’unica eucaristia, in cattedrale, alle ore 18,30, sarà presieduta dal vescovo e concelebrata da tutti i sacerdoti residenti in città, diocesani e religiosi, assistita dai diaconi; ad essa sono invitati tutti i credenti, in particolar modo i religiosi e le religiose, i ministri straordinari dell’eucaristia, gli operatori pastorali, i membri delle Associazioni, i fanciulli che nell’anno ricevono la Prima Comunione…

Dopo la celebrazione, la processione si snoderà per le vie del centro cittadino, concludendosi nella Villa comunale con un momento di adorazione e la benedizione eucaristica. Chiedo a voi di darne notizia alle vostre comunità.



Tutti saluto e benedico di cuore.

+ Felice Vescovo