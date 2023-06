Studenti a confronto con le imprese per avviare percorsi formativi post diploma Career day all'istituto industriale Lucarelli di Benevento in collaborazione con Confindustria

E’ programmato per domani 9 giugno 2023 presso l’ITI “G. Bosco Lucarelli” di Benevento il Career DAY organizzato dall’istituto in collaborazione con Confindustria Benevento.

La partecipazione è rivolta agli studenti del quarto e del quinto anno interessati ad avviare percorsi di PCTO estivi oppure tirocini formativi post diploma.

L’iniziativa sarà avviata alle ore 10.00 con i saluti della dirigente scolastica Maria Gabriella Fedele e del Vice Presidente di Confindustria Benevento Claudio Monteforte.

Ad essere coinvolti oltre 50 studenti delle classi quarte e quinte attivi sui seguenti indirizzi di studio: costruzione del mezzo; elettronica; elettrotecnica; energia; informatica; meccanica, meccatronica; telecomunicazioni

Le aziende aderenti all’iniziativa sono: Adecco; Cosmind; Contrader; Demax; Fadora; Idnamic; Ky-net; Matter Economy; Microgame; Muga; Powerflex; Ram Consulting; Seieffe srl, Your Export Studio.

Il career day è il modo più efficace per consentire agli studenti di confrontarsi con il mondo del lavoro, affinchè imparino ad incontrare i manager aziendali e presentare personalmente la propria candidatura, in una giornata di colloqui e di orientamento al lavoro.

L’iniziativa è stata organizzata grazie all’impegno di docenti tutor ed in particolare grazie ai: prof.ri Armando Calabrese, Alfonso Caso, Dolores Maria Corbo e Antonio Pepe.