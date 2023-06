I traversa di via Martiri d’Ungheria chiusa al traffico a partire dal 12 giugno A comunicarlo l’assessore al Traffico e Parcheggi, Attilio Cappa

1° traversa di via Martiri d’Ungheria chiusa al traffico a partire dal 12 giugno. A comunicarlo l’assessore al Traffico e Parcheggi, Attilio Cappa, precisando che l'arteria stradale resterà chiusa dalle ore 7:30 di lunedì 12 giugno fino al 23 giugno per consentire l’effettuazione dei lavori di scavo da parte dell’Enel per il posizionamento di una canalizzazione.