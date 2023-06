San Pio e dati Agenas, Morgante risponde alle critiche: stiamo migliorando Alla presentazione del nuovo direttore dell'Uoc di ginecologia e ostetricia, Luciano Pino

La creazione di un percorso nascita, una maggiore assistenza alle donne e un nuovo assetto per offrire un generale miglioramento delle cure.

Sono gli obiettivi fissati dai vertici dell'ospedale San Pio di Benevento che questa mattina hanno presentato il nuovo direttore dell'Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia, Luciano Pino.

“Essenziale dedicare maggiore attenzione alla donna – ha spiegato Pino – e siamo felici che la direzione lo abbia posto come obiettivo. Oltre alle professionalità già formate nel campo ne formeremo altre. Il segnale deve essere netto e sarà una crescita dell'assistenza”.

Con il professionista il direttore sanitario Giovanni Di Santo, il direttore amministrativo Daniela Capone e il direttore generale del San Pio Maria Morgante. “Siamo a lavoro anche in questo settore – ha esordito Morgante -. Per ginecologia e ostetricia abbiamo fatto un ulteriore passo con l'individuazione di un professionista con grandi capacità e professionalità e conosciuto sul territorio con la convinzione che insieme possiamo raggiungere buoni obiettivi: in primo luogo l'istituzione di un percorso nascita”.

Si tratta di un programma rivolto alle donne in gravidanza, per accompagnarle, dall'inizio della stessa, fino ai primi mesi di vita del bambino garantendo assistenza ma anche sostegno ed ascolto alla donna e alla coppia.

“Si tratta di un diritto della donna – ribadisce Morgante - ci stiamo impegnando per raggiungere l'obiettivo di migliorare con la collaborazione di tutti, consapevoli delle difficoltà che abbiamo. Mettere in piedi un percorso nascita – conclude - non è semplice e purtroppo scontiamo la carenza di anestesisti”.

“Lavoriamo – ha concluso – perchè si possano superare le polemiche sui dati Agenas. Siamo a lavoro e i dati forniti alla Regione qualche giorno fa sono positivi, vanno migliorate le prestazioni di sala operatoria ma anche qui si fa sentire la carenza di anestesisti. Per risolvere questo problema abbiamo istituto un nuovo concorso (11 unità) e speriamo di riuscire a colmare velocemente le lacune”.