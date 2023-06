Piazza Piano di Corte restituita alla città. Mastella: è solo il primo traguardo FOTO - Da questa sera a Benevento in vigore ordinanza di stop alla musica dalla mezzanotte

Ieri sera a Benevento taglio del nastro a piazza Piano di Corte, la prima opera riconsegnata ristrutturata alla città di Benevento grazie ai fondi Pics, i Programmi Integrati Città Sostenibile.

Nuovi arredi urbani che hanno delimitato gli spazi di sosta esclusivamente per i residenti, nuove luci a basso consumo energetico e con un maggiore potere illuminante e pavimentazione (i basoli) smontata, ripulita e riposizionata. Al taglio del nastro la giunta e i consiglieri comunali quasi al completo. Ad inaugurare la piazza nel cuore del centro storico è stato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella: “Dopo tutte le traversie e rispetto a com'era prima mi sembra ora un luogo bello e funzionale. Benevento ha poche piazze destinate ai cittadini. Questo è invece uno slargo importante sia per i commercianti che per i residenti”.

Poi Mastella fa riferimento all'ordinanza che impone lo stop alla musica a mezzanotte che entrerà in vigore da questa sera: “Ho firmato l'ordinanza che riguarda la diffusione della musica sia all'interno che all'esterno dei locali. Un atto di rispetto sia per i residenti che per i commercianti”.

Poi un monito: “Ho anche dato disposizione alla Polizia Locale di fare i controlli affinché non si vendano alcolici ai ragazzini. È una pratica che va assolutamente bloccata così come abbiamo concordato con le forze dell'ordine. In caso di inottemperanza chiuderemo i locali”.

Controlli, questi, già predisposti da tempo dal Questore di Benevento e numerosi sono stati, infatti, i locali sanzionati, anche con la sospensione della licenza, da parte della Polizia.

Soddisfatto il vicesindaco delegato all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro: “Il progetto Corte ritrovata è il primo dei tredici che abbiamo portato a termine. Entro il 31 dicembre di quest'anno saranno completati tutti gli altri. Nuovi lampioni, nuove panchine e fioriere e gli spartitraffico che evitano il parcheggio selvaggio che da sempre è stato il neo di questa bellissima piazza. Ci auguriamo che questa piazza possa essere preservata e conservata come merita”.

Il vicesindaco ha poi tuonato contro alcuni atti vandalici trovati l'altro giorno all'interno della piazza: “Nel corso di un sopralluogo alla vigilia dell'inaugurazione che si svolgerà domani sera, ho dovuto registrare, con infinita amarezza, che molti dei nuovi corpi illuminanti sono stati imbrattati con scritte e scarabocchi. Sono stati ripuliti e sarà potenziata la videosorveglianza. I responsabili di questi scempi devono essere identificati e sanzionati”.