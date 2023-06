Rotary Club. Le Domeniche della Salute con visite endocrinologiche gratuite Domenica 11 giugno al Corso Garibaldi, nei pressi dei giardini della Prefettura, dalle 10 alle 13

Domenica 11 giugno, dalle 10 alle 13, vicino ai giardini della Prefettura, lungo Corso Garibaldi, torna l’appuntamento con le Domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto quest’anno dalla professoressa Rossella Del Prete. L’evento è in sinergia con la Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione dei volontari medici rotariani e non solo, un camper per le visite specialistiche. L’appuntamento previsto è con il dottore Carlo Rinaldi, Endocrinologo.

“La patologia della tiroide è spessissimo una patologia del tutto asintomatica – spiega il dottore Rinaldi – e negli ultimi anni si è evidenziato un netto incremento, sia di forme legate immunitari, sia di forme nodulari. Poiché un nodulo misconosciuto può nascondere la neoplasia e poiché l’identificazione di una alterazione strutturale ecografica può svelare una tiroidite cronica è importante pianificare screening sulla popolazione allo scopo di fare prevenzione”.

Il Rotary opera per la salute – dichiara la Presidente del Club di Benevento Rossella Del Prete - è un servizio per la comunità concreto e propositivo molto apprezzato dai cittadini. Un tassello importante dell’azione di Service rotariana. L’appuntamento di domenica 11 giugno con il dott. Carlo Rinaldi chiude gli incontri delle Domeniche della salute di questo anno rotariano pronti poi a ripartire a settembre.