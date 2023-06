Aggiudicati i lavori per l'asilo di Capodimonte, finanziati con i fondi del Pnrr All'esterno un prato con tigli e un angolo per le erbe aromatiche

"Sono stati aggiudicati i lavori per la costruzione di un asilo nido nel quartiere Capodimonte", è quanto rendono noto il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l'assessore alle Opere Pubbliche, Mario Pasquariello.

La ditta che eseguirà l'opera è la Fasulo Costruzioni edili con sede legale in Solopaca.

"Consegnati il dodici giugno, avranno una durata di otto mesi per l'importo complessivo di 1 milione 500mila euro finanziati con fondi a valere sul Pnrr. L'intervento prevede la realizzazione di un edificio per uso scolastico con aree per parcheggio e per il verde. Una struttura con copertura vetrata che permette una perfetta penetrazione della luce naturale, alberi di limoni, pannelli decorativi in 3D, una distribuzione di diversi servizi pensata a misura del mondo dell'infanzia, sono alcuni degli elementi di un progetto che darà alla città un asilo nido moderno e funzionale. All'esterno un prato con tigli e un angolo per le erbe aromatiche si affiancheranno ad un percorso pedonale pavimentato, mentre gli spazi dedicati ai bambini sono recintati e delimitati da siepi", proseguono il sindaco Mastella e l'assessore Pasquariello.

"I risultati ottenuti con un approccio efficace al Pnrr producono risultati tangibili: tra otto mesi, quando è prevista la fine dei lavori, a Capodimonte avremo un asilo nido pensato e realizzato secondo gli standard tecnici e concettuali più moderni", concludono il sindaco e l'assessore.