Programma Metro plus, Mastella: risorse per riqualificare Villa dei Papi E' stato firmato il Protocollo d'intesa tra Comune di Benevento e Agenzia Coesione territoriale

E' stato firmato il Protocollo d'intesa tra Agenzia per la Coesione territoriale e Comune di Benevento per l'attuazione del programma 'Pn-Metro plus e Città medie Sud 2021-2027'.

"Con questa forma di partenariato istituzionale con l'agenzia - spiega il sindaco Mastella dopo la sottoscrizione del Protocollo - entra nel vivo un programma di finanziamento che riteniamo di fondamentale importanza: con risorse di poco superiori agli otto milioni di euro puntiamo, dopo aver firmato l'intesa con la Provincia, a riqualificare un bene pregevole quale Villa dei Papi".